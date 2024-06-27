Бои за Часов Яр. В ВСУ подтвердили, что украинские войска выбили россиян из микрорайона «Канал»

Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин. Фото: личная страница Назара Волошина в Фейсбук

Украинские защитники действительно вытеснили российские силы из микрорайона «Канал» в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

По его словам, сейчас вражеской армии там нет.

«За прошедшие сутки украинские защитники остановили четыре попытки противника прорвать оборону в районах Клещеевки и Часов Яра. Не оставляют попыток оккупанты вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Ивановского. Оккупационные войска не оставляют попыток также продвинуться в направлении Часов Яра. Украинские же защитники надежно держат оборону на данном участке и дают достойный отпор российскому агрессору», – отметил Волошин.

По предоставленным «Новостям Донбасса» данным, за минувшие сутки на этом направлении зафиксировали 1223 минометных и артиллерийских обстрелов. Только в районе Часов Яра зафиксировали 246 обстрелов. Большая часть обстрелов приходится именно на южную часть города. Авиация РФ по направлению нанесла 15 авиаударов, сбросив 17 управляемых авиабомб. Два авиаудара пришлись на Часов Яр. В общей сложности на том направлении россияне провели 31 штурм. Артиллерийскими обстрелами, сбросами с дронов-камикадзе и «Ланцетами» захватчики прикрывают проведение штурмовых действий своими подразделениями. За сутки на Часовояровском направлении украинские войска уничтожили 85 оккупантов, еще 82 – получили ранения.

Напомним, что 26 июня немецкое издание Bild заявило о том, что украинские войска контратаковали и выбили армию РФ из микрорайона «Канал» в Часов Яре, где россиянам на время удалось занять разрушенные здания.