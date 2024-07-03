Россияне намеренно обстреливают пшеничные поля на Донетчине: детали

Армия РФ сжигает спелые поля в Донецкой области. Фото: ГСЧС

Российские войска в Донецкой области намеренно обстреливают хлебные поля, чтобы уничтожить будущий урожай. В частности, за минувшие сутки россияне трижды наносили удары по полям, в результате этого было сожжено 60 гектаров полей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



В ведомстве отметили, что 2 июля российские оккупанты обстреляли пшеничное поле вблизи села Новая Полтавка Краматорского района, вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали возгорание, однако в результате пожара огнем уничтожено 50 га пшеницы.





В этот же день россияне ударили по полю с пшеницей неподалеку от города Мирноград Покровского района. Пожарникам удалось ликвидировать возгорание на площади 9 га и не допустить распространения огня на все поле общей площадью 50 га.



Кроме того, вспыхнул пожар из-за обстрела в селе Гродовка Покровского района. На месте происшествия работали спасатели Мирнограда, которые быстро ликвидировали возгорание на площади 1,5 га.



Ранее мы писали, что в результате российского авиаудара второй раз за неделю оккупанты повредили пожарно-спасательную часть Селидово.