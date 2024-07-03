Росіяни навмисно обстрілюють пшеничні поля на Донеччині: подробиці

Армія РФ спалює стиглі поля на Донеччині. Фото: ДСНС

Російські війська на Донеччині навмисно обстрілюють хлібні поля, щоб знищити майбутній врожай. Минулої доби вони тричі завдавали ударів по полях, через що згоріло 60 гектарів полів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У відомстві зазначили, що 2 липня російські окупанти обстріляли пшеничне поле поблизу села Нова Полтавка Краматорського району, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання, проте вогонь встиг знищити 50 га пшениці.





Цього ж дня росіяни вдарили по полю з пшеницею неподалік міста Мирноград Покровського району. Пожежникам вдалося ліквідувати спалах на площі 9 га та не допустити розповсюдження вогню на все поле загальною площею 50 га.



Крім того, сталося загоряння через обстріл у селі Гродівка Покровського району. На місці події працювали рятувальники Мирнограда, які швидко приборкали вогонь на площі 1,5 га.



Раніше ми писали, що внаслідок російського авіаудару вдруге за тиждень окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину Селидового.