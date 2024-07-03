Атака РФ на Днепр: количество погибших и раненых увеличилось, в городе огласили траур

Последствия атаки РФ на Днепр. Фото: Днепропетровская ОВА

В результате утренней атаки на Днепр количество погибших возросло до четырех людей, раненых – до 34. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В больницу госпитализировали 11 человек, двое из них – в тяжелом состоянии.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что 4 июля в городе огласили траур.

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, российские войска совершили комбинированную атаку на Днепр. Силам ПВО удалось сбить одну из трех крылатых ракет «Искандер-К», все четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и все пять БПЛА Shahed.

Вместе с тем есть попадания. Согласно данным спутников NASA, после российской атаки начался пожар на заводе «Южмаш». Также поврежден торговый центр поблизости.

Напомним, что ранее было известно о троих погибших и 18 раненых в результате атаки на Днепр.