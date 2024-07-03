Под Торецком авто парамедиков полиции попало под обстрел: есть пострадавшие

Парамедики попали под обстрел. Фото: скрин с видео

Российские войска атаковали эвакуационный автомобиль парамедиков полиции под Торецком Донецкой области. Пострадал медперсонал. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Как отмечается, полицейские прибыли на линию фронта, чтобы спасти женщину с инсультом и ее мужа. Тогда российский снаряд попал в машину, в результате этого два парамедика получили ранения. Предварительно, супруги не пострадали.



«Вспышка, ударная волна, шквал осколков. Нам повезло, что в нашей бронированной машине не заклинило двери — иначе мы бы сгорели», — вспоминает парамедик Руслан Губанов.







Оба парамедика сейчас проходят лечение в медицинском учреждении, в скором времени вернутся в рабочий режим.



Ранее мы писали, что из Торецкой громады Донецкой области были вывезены 711 жителей. Экстренная эвакуация проходила в течение трех дней.