Под Торецком авто парамедиков полиции попало под обстрел: есть пострадавшие

Российские войска атаковали эвакуационный автомобиль парамедиков полиции под Торецком Донецкой области. Пострадал медперсонал. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Как отмечается, полицейские прибыли на линию фронта, чтобы спасти женщину с инсультом и ее мужа. Тогда российский снаряд попал в машину, в результате этого два парамедика получили ранения. Предварительно, супруги не пострадали.
«Вспышка, ударная волна, шквал осколков. Нам повезло, что в нашей бронированной машине не заклинило двери — иначе мы бы сгорели», — вспоминает парамедик Руслан Губанов.
Оба парамедика сейчас проходят лечение в медицинском учреждении, в скором времени вернутся в рабочий режим.
Ранее мы писали, что из Торецкой громады Донецкой области были вывезены 711 жителей. Экстренная эвакуация проходила в течение трех дней.
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