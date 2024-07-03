Під Торецьком авто парамедиків поліції потрапило під обстріл: є постраждалі

Парамедики потрапили під обстріл. Фото: скрін з відео

Російські війська атакували евакуаційний автомобіль парамедиків поліції під Торецьком на Донеччині. Постраждав медперсонал. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Як зазначається, поліцейські прибули на лінію фронту, щоб урятувати жінку з інсультом та її чоловіка. Тоді російський снаряд влучив у машину. Два парамедики зазнали поранень. Попередньо, подружжя не постраждало.



«Спалах, ударна хвиля, шквал уламків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері — інакше ми згоріли б», — згадує парамедик Руслан Губанов.







Обидва парамедики зараз проходять лікування в медичній установі, невдовзі повернуться до роботи.



Раніше ми писали, що з Торецької громади Донецької області було вивезено 711 жителів. Екстрена евакуація тривала протягом трьох днів.