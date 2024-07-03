Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Під Торецьком авто парамедиків поліції потрапило під обстріл: є постраждалі

03 липня 2024, 15:52

Під Торецьком авто парамедиків поліції потрапило під обстріл: є постраждалі

Парамедики потрапили під обстріл. Фото: скрін з відео Парамедики потрапили під обстріл. Фото: скрін з відео

Російські війська атакували евакуаційний автомобіль парамедиків поліції під Торецьком на Донеччині. Постраждав медперсонал. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Як зазначається, поліцейські прибули на лінію фронту, щоб урятувати жінку з інсультом та її чоловіка. Тоді російський снаряд влучив у машину. Два парамедики зазнали поранень. Попередньо, подружжя не постраждало.

«Спалах, ударна хвиля, шквал уламків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері — інакше ми згоріли б», — згадує парамедик Руслан Губанов.



Обидва парамедики зараз проходять лікування в медичній установі, невдовзі повернуться до роботи.

Раніше ми писали, що з Торецької громади Донецької області було вивезено 711 жителів. Екстрена евакуація тривала протягом трьох днів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Торецьк
Організації
МЗС
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:22
Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
16:03
У захопленому Донецьку стався обстріл: двох людей госпіталізували
14:12
Окупований Донецьк частково знеструмлений: є проблеми з водою
11:32
У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
10:50
У Боровій на Харківщині з-під завалів будинку витягли тіло загиблого
08:02
Трамп готовий віддати Путіну частину українських територій в обмін на швидке завершення війни — Politico
23:39
Головне за день: Орбан прибув до Києва. У Криму знищений склад дронів
23:22
Проголосували за проведення незаконного референдуму: три «депутати парламенту ДНР» отримали термін
22:57
На окупованій Луганщині росіяни обмежили видачу «гуманітарної допомоги» місцевим жителям
16:53
Суд оголосив вирок голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику
15:36
Андрющенко розповів, як росіяни планують використати порт Маріуполя
14:30
Під Севастополем в окупованому Криму знищено великий склад ударних дронів
23:47
Головне за день: Після обстрілу в Нью-Йорку померла дитина. Блекаут у Бєлгороді
21:07
В Донецькій області окупанти підвищують ціни на проїзд у маршрутках. З чим це пов'язано
17:16
У Маріуполі будівельники закинули зруйнований обстрілами будинок: окупаційна влада ігнорує мешканців
16:47
З міста Костянтинівка Донецької області повідомляють про «прильоти»
14:58
З 5 липня жителів Донеччини безкоштовно евакуюватимуть до Волинської області
14:50
В окупованому Маріуполі є ризик поширення холери — міськрада
13:28
Російських військових на милицях кидають на штурм
10:48
Вранці під обстріл потрапив Українськ Донецької області: є загиблі та поранені
усі новини
17:22
Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
16:51
Відключень світла поменшає: в «Укренерго» назвали терміни
16:50
У Луганській ОВА розповіли, скільки людей виїхали з деокупованої частини області
16:19
У Мінсоцполітиці відповіли, чи всі переселенці отримали допомогу за червень
16:15
ЗСУ завдали ракетного удару по КП російського угруповання військ «Днєпр»: поранення міг отримати командувач Теплинський
16:03
У захопленому Донецьку стався обстріл: двох людей госпіталізували
15:52
Під Торецьком авто парамедиків поліції потрапило під обстріл: є постраждалі
14:39
Китай виготовляє ударні дрони для РФ — Bloomberg
14:31
Російська армія стерла з лиця землі мікрорайон «Канал» у Часовому Яру – DeepState
14:12
Окупований Донецьк частково знеструмлений: є проблеми з водою
13:50
Бєлгородська область РФ знову під атакою: відомо про постраждалих
13:29
Атака РФ на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла, у місті оголосили жалобу
12:59
Росіяни навмисно обстрілюють пшеничні поля на Донеччині: подробиці
12:34
Троє людей потонули в Краматорському районі Донецької області 2 липня, серед них 11-річна дитина
11:59
Розвідники знищили понад десяток одиниць техніки російських окупантів
11:42
ППО збила над Україною 11 повітряних цілей, під ударом була Дніпропетровщина — Олещук
11:32
У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
11:28
В окупованому Донецьку через обстріл зруйновано супермаркет: у цьому може бути винна ППО РФ
11:10
Російська авіація вночі скинула авіабомбу на Костянтинівку: зруйнована адмінбудівля та пошкоджений газопровід
10:57
Армія РФ активізувалася на Торецькому напрямку, але найбільше атак — на Покровському
усі новини
ВІДЕО
Росіяни продовжують перетворювати Маріуполь на військову базу. Фото: міськрада Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
03 липня, 17:22
Парамедики потрапили під обстріл. Фото: скрін з відео Під Торецьком авто парамедиків поліції потрапило під обстріл: є постраждалі
03 липня, 15:52
ГУР знищило техніку окупантів на фронті. Фото: скрін з відео Розвідники знищили понад десяток одиниць техніки російських окупантів
03 липня, 11:59
Після російського обстрілу у Дніпрі є загиблі та поранені. Фото: ХДніпро/Телеграм У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
03 липня, 11:32
Російська жінка-штурмовик на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Росія кидає жінок на штурм українських позицій на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
02 липня, 16:15
Домашні ігри Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе у Гельзенкірхені. Фото: Шахтар / Telegram Домашні матчі Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе у Гельзенкірхені
02 липня, 15:32

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір