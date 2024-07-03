Отключений света станет меньше: в «Укрэнерго» назвали сроки

В Украине станут реже отключать свет

В Украине графики отключений света будут ослаблены. Это может произойти после 20-х чисел июля. Об этом заявил член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко в эфире «Первого».

«Ситуация будет до 20-х чисел июля примерно на том же уровне, которая есть сегодня. С 20-х чисел июля планируем выход в работу из ремонтов ряда установок и соответственно должна увеличиться мощность, что приведет к существенному смягчению графиков», — заявил он.

Бойко добавил, что дефицит электроэнергии после 20-х чисел июля останется.

«Конечно, дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем тот, который есть на сегодняшний день», — заявил он.

Напомним, 3 июля по всей территории Украины ввели графики отключений света. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго». В ведомстве отметили, что причина отключений — высокий уровень энергопотребления из-за жары.