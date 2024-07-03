Відключень світла поменшає: в «Укренерго» назвали терміни

В Україні рідше відключатимуть світло

В Україні графіки відключень світла будуть ослаблені. Це може статися після 20-х чисел липня. Про це заявив член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко в ефірі «Першого».

«Ситуація буде до 20-х чисел липня приблизно на тому ж рівні, що є сьогодні. З 20-х чисел липня плануємо вихід у роботу з ремонтів низки установок і відповідно має збільшитися потужність, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків», — заявив він.

Бойко додав, що дефіцит електроенергії після 20-х чисел липня залишиться.

«Звичайно, дефіцит залишиться, але він буде суттєво нижчим, ніж той, який є на сьогоднішній день», — заявив він.

Нагадаємо, 3 липня по всій території України запровадили графіки відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго». У відомстві зазначили, що причина відключень — високий рівень енергоспоживання через спеку.