В Донецкой области загорелся фенольный завод. Что известно

Пожар на фенольном заводе в Нью-Йорке. Фото: соцсети

В поселке Нью-Йорк Донецкой области горит фенольный завод. Об этом сообщили местные Телеграм-каналы

По их данным, дым дошел уже до Константиновки, местные жители жалуются на неприятный запах.

Спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал «Новостям Донбасса» сообщила, что 30 июня в ГСЧС поступила информация о пожаре на фенольном заводе в Нью-Йорке.

«Однако подразделения ГСЧС туда не привлекались в связи с угрозой жизни личному составу. После 30 июня сообщений о пожаре на фенольном заводе не поступало», – отметила она.

Как рассказал в комментарии «Вільному радіо» народный депутат Муса Магомедов, который более 10 лет был генеральным директором Авдеевского коксохимического завода, связанного в производственных процессах с фенольным заводом в Нью-Йорке, разрушения зданий этого предприятия может представлять угрозу для окружающей среды, ведь там могут сохраняться остатки сырья.

«Но еще более масштабными могут быть последствия удара по другому объекту рядом с заводом. По моему мнению, большую угрозу несут хранилища отходов, потому что если разрушат дамбу хранилища, то это загрязнение пойдет по подземным рекам. И это станет очень большой проблемой. Если такая вода где-нибудь осядет, то она растворится в течение двух-трех часов», – сказал Магомедов.

Напомним, что россияне намеренно обстреливают пшеничные поля на Донетчине, в результате чего возникают масштабные пожары.