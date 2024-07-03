У Донецькій області загорівся фенольний завод. Що відомо

Пожежа на фенольному заводі у Нью-Йорку. Фото: соцмережі

У селищі Нью-Йорк на Донеччині горить фенольний завод. Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

За їхніми даними, дим дійшов уже до Костянтинівки, місцеві жителі скаржаться на неприємний запах.

Спікер Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Вероніка Бахал «Новинам Донбасу» повідомила, що 30 червня до ДСНС надійшла інформація про пожежу на фенольному заводі у Нью-Йорку.

«Однак підрозділи ДСНС туди не залучалися через загрозу життю особового складу. Після 30 червня повідомлень про пожежу на фенольному заводі не надходило», – наголосила вона.

Як розповів у коментарі «Вільному радіо» народний депутат Муса Магомедов, який понад 10 років був генеральним директором Авдіївського коксохімічного заводу, пов'язаного у виробничих процесах із фенольним заводом у Нью-Йорку, руйнування будівель цього підприємства може становити загрозу для навколишнього середовища, адже там можуть зберігатися залишки сировини.

«Але ще масштабнішими можуть бути наслідки удару по іншому об'єкту поряд із заводом. На мою думку, велику загрозу несуть сховища відходів, бо якщо зруйнують дамбу сховища, то це забруднення піде підземними річками. І це стане дуже великою проблемою. Якщо така вода десь осяде, то вона розчиниться протягом двох-трьох годин», – сказав Магомедов.

Нагадаємо, що росіяни навмисно обстрілюють пшеничні поля на Донеччині, внаслідок чого виникають масштабні пожежі.