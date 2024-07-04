Благодаря ПВО ни один российский дрон не достиг Киева

Сегодня ночью Россия совершила очередную воздушную атаку, на этот раз исключительно с применением БпЛА. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации.



«Противник запустил свои дроны с территории Курской области, а в Киев беспилотники приближались волнами и с разных направлений. Но благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БпЛА врага были уничтожены на подступах к столице», — добавил Сергей Попко, начальник КГВА.



По данным КГВА в столице, предварительно, без жертв и разрушений. Ранее, утром, 3 июля, РФ ударила по территории Украины ракетами и ударными дронами-камикадзе.