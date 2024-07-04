Завдяки ППО жоден російський дрон не досяг Києва

Сьогодні вночі Росія здійснила чергову повітряну атаку, цього разу виключно із застосуванням БПЛА. Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.



«Противник запустив свої дрони з території Курської області, а до Києва безпілотники наближалися хвилями і з різних напрямків. Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога було знищено на підступах до столиці», — додав Сергій Попко, начальник КМВА.



За даними КМВА у столиці, попередньо, без жертв та руйнувань. Раніше, вранці, 3 липня, РФ завдала ударів по території України ракетами та ударними дронами-камікадзе.