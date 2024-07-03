ПВО сбила над Украиной 11 воздушных целей, под ударом была Днепропетровщина — Олещук

Российская армия сегодня утром, 3 июля, ударила по территории Украины ракетами (7) и ударными дронами-камикадзе (5). Силы ПВО сбили 11 российских целей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
«Утром 3-го июля 2024 года противник нанес удар 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования «Искандер-К», 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа «Shahed», — отметил он.
По уточненной информации, целью россиян была Днепропетровская область.
Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей, в частности:
Ранее мы писали, что общие боевые потери россиян за сутки ориентировочно составили около 1180 человек личного состава и 16 танков.
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