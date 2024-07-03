ПВО сбила над Украиной 11 воздушных целей, под ударом была Днепропетровщина — Олещук

Российская армия сегодня утром, 3 июля, ударила по территории Украины ракетами (7) и ударными дронами-камикадзе (5). Силы ПВО сбили 11 российских целей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«Утром 3-го июля 2024 года противник нанес удар 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования «Искандер-К», 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа «Shahed», — отметил он.





По уточненной информации, целью россиян была Днепропетровская область.



Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей, в частности:

1 крылатую ракету «Искандер-К»;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59;

5 ударных БпЛА «Shahed-131/136»;

1 БпЛА ОТР «Орлан-10».

Ранее мы писали, что общие боевые потери россиян за сутки ориентировочно составили около 1180 человек личного состава и 16 танков.