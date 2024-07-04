Потери армии РФ за сутки: 1200 солдат и 65 артсистем

За прошедшие сутки общие боевые потери армии РФ ориентировочно составили 1200 человек личного состава, девять танков, 17 боевых бронированных машин и 65 артиллерийских систем. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.



«Силы обороны уничтожили два средства ПВО россиян, 26 БпЛА оперативно-тактического уровня, шесть крылатых ракет и 73 средства автомобильной техники и автоцистерн», — отметили в Генеральном штабе ВСУ.



Напомним, днем ранее общие боевые потери россиян за сутки ориентировочно составили около 1180 человек личного состава и 16 танков.