Втрати армії РФ за добу: 1 200 солдатів та 65 артсистем

Минулої доби загальні бойові втрати армії РФ орієнтовно склали 1 200 осіб особового складу, 9 танків, 17 бойових броньованих машин та 65 артилерійських систем. Про це повідомив пресцентр Генштабу ЗСУ.
«Сили оборони також знищили два засоби ППО росіян, 26 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет й 73 засоби автомобільної техніки та автоцистерн», – зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо, днем раніше загальні бойові втрати росіян за добу орієнтовно склали близько 1 180 осіб особового складу та 16 танків.
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