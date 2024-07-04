ППО України збила 21 із 22 російських «шахедів»

У ніч на 4 липня 2024 року Росія атакувала територію України 22 ударними БПЛА Shahed-131/136 з Курської області, – повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
«В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 «шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей», – уточнив він.
Раніше стало відомо, що завдяки успішній роботі ППО жоден російський дрон не досяг Києва.
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