Российские военные обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки

Российские военные продолжают ежедневно обстреливать населённые пункты Донецкой области. Фото: Нацполиция

За минувшие сутки три жителя Донецкой области получили ранения в результате обстрелов армии РФ. Всего российские оккупационные войска произвели 2501 обстрел территории региона. Об этом сегодня сообщила областная полиция.

Отмечается, что под огонь противника попали 17 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Курахово, Северск, Торецк, поселок Нью-Йорк, села Богатырь, Дачное, Иванополье, Екатериновка, Константинополь, Михайловка, Нелиповка, Новожеланное, Александрополь, Островское, Тарас.

Поврежден 51 гражданский объект – 29 жилых домов, предприятие, магазин, нежилые помещения, сельскохозяйственная техника и автомобили, поля озимой пшеницы.

«В Дружковке в результате российского удара ранены три мирных жителя, повреждения получили 7 многоквартирных и 13 частных домов», — говорится в сообщении областной полиции.

На Константиновку Россия сбросила управляемую бомбу КАБ-500, повредила критическую инфраструктуру.

Двумя бомбами УМПБ Д-30СН российские оккупанты ударили по селу Богатырь — повреждены предприятие, магазин, сельхозтехника, гражданские авто.

Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела днем 3 июля получила повреждения пожарная часть в Дружковке.