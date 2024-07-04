Російські військові обстріляли 17 населених пунктів Донецької області минулої доби

Минулої доби троє жителів Донецької області зазнали поранень в результаті обстрілів армії РФ. Загалом російські окупаційні війська здійснили 2501 обстріл території регіону. Про це сьогодні, 4 липня, – повідомила обласна поліція.
Зазначається, що під вогонь противника потрапили 17 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, селище Нью-Йорк, села Богатир, Дачне, Іванопілля, Катеринівка, Константинополь, Михайлівка, Нелипівка, Новожеланне, Олександропіль.
Пошкоджено 51 цивільний об'єкт: 29 житлових будинків, підприємство, магазин, нежитлові приміщення, сільськогосподарську техніку та автомобілі, поля озимої пшениці.
«У Дружківці внаслідок російського удару поранено трьох мирних жителів, пошкоджені 7 багатоквартирних та 13 приватних будинків», — йдеться у повідомленні обласної поліції.
На Костянтинівку Росія скинула керовану бомбу КАБ-500 та пошкодила критичну інфраструктуру.
Двома бомбами УМПБ Д-30СП російські окупанти вдарили по селу Богатир — пошкоджені підприємство, магазин, сільгосптехніка, цивільні авто.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу вдень 3 липня зазнала пошкоджень пожежна частина у Дружківці.
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