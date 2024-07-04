РФ утром трижды ударила по Селидовской громаде: повреждены жилые дома

Российская армия только за утро, 4 июля, трижды атаковала населенные пункты Селидовской громады Донецкой области. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.
В ведомстве отметили, что под огонь российских войск попали город Украинск, село Петровка и поселок Вишневое.
«Сегодня примерно в 10:00 город Украинск оказался под обстрелом из РСЗО «Ураган», — говорится в сообщении.
Известно, что повреждены один трехэтажный и 2 пятиэтажных жилых дома.
Кроме того, через час, около 11:00, россияне сбросили авиационные бомбы «УМПБ Д-30СН» на Петровку и Вишневое. В селе повреждены пять частных домов, а в поселке — 6.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Ранее мы писали, что в городе Украинск утром гремели взрывы.
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