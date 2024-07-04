В Украинске Донецкой области утром прогремели взрывы

Город Украинск Донецкой области сегодня утром подвергся российскому обстрелу. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Взрывы прозвучали приблизительно в 9:45.

Предположительно, удар был нанесен кассетными боеприпасами.

Информации о пострадавших на этот час нет.

Ранее сообщалось, что 2 июля примерно в 15:50 российские войска авиабомбой ФАБ-500 с УМПК ударили по городу Селидово Донецкой области. В результате один человек погиб, трое получили ранения.