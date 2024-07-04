В Украинске Донецкой области утром прогремели взрывы

Город Украинск Донецкой области сегодня утром подвергся российскому обстрелу. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Взрывы прозвучали приблизительно в 9:45.
Предположительно, удар был нанесен кассетными боеприпасами.
Информации о пострадавших на этот час нет.
Ранее сообщалось, что 2 июля примерно в 15:50 российские войска авиабомбой ФАБ-500 с УМПК ударили по городу Селидово Донецкой области. В результате один человек погиб, трое получили ранения.
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