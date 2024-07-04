РФ вранці тричі вдарила по Селидівській громаді: пошкоджені житлові будинки

Росіяни атакували Селидівську громаду. Фото: прес-служба

Російська армія лише за ранок, 4 липня, тричі атакувала населені пункти Селидівської громади Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



У відомстві зазначили, що під вогонь російських військ потрапили місто Українськ, село Петрівка та селище Вишневе.

«Сьогодні приблизно о 10:00 місто Українськ опинилося під обстрілом з РСЗВ «Ураган», — йдеться у повідомленні.





Відомо, що пошкоджено один триповерховий та 2 п'ятиповерхові житлові будинки.



Крім того, за годину, близько 11:00, росіяни скинули авіаційні бомби «УМПБ Д-30СН» на Петрівку та Вишневе. У селі пошкоджено п'ять приватних будинків, а у селищі – 6.



Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що в місті Українську вранці лунали вибухи.