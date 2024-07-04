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В Харьковской области ранены четыре человека в результате утреннего обстрела

04 июля 2024, 15:38

В Харьковской области ранены четыре человека в результате утреннего обстрела

Последствия российского обстрела Купянского района Харьковской области. Фото: ГСЧС Украины Последствия российского обстрела Купянского района Харьковской области. Фото: ГСЧС Украины

Четверо раненых и разрушенная гражданская инфраструктура — таковы последствия обстрелов в Харьковской области утром 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

«Сегодня утром агрессор в очередной раз обстрелял прифронтовые населенные пункты Харьковской области — город Купянск и село Глушковка Куриловской громады», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в райцентре полностью разрушен частный дом на левом берегу реки Оскол. Произошел пожар, который спасатели ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

В Глушковке ранены 4 мирных жителя. Разрушены 6 частных домов, 2 хозяйственные сооружения, повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных сооружений. Возник пожар общей площадью более 220 квадратных метров, который специалисты ГСЧС ликвидировали.

Напомним, российские войска днем 3 июля обстреляли Харьков. По состоянию на 22 часа того же дня было известно о 14 пострадавших. Среди них младенец и двое детей 8 лет.

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