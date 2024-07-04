У Харківській області поранено чотирьох людей внаслідок ранкового обстрілу

Наслідки українського обстрілу Куп'янського району Харківської області. Фото: ДСНС України

Четверо поранених та зруйнована цивільна інфраструктура – такими є наслідки обстрілів у Харківській області вранці 4 липня. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

«Сьогодні вранці агресор вкотре обстріляв прифронтові населені пункти Харківської області — місто Куп'янськ та село Глушківка Курилівської громади», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у райцентрі повністю зруйновано приватний будинок на лівому березі річки Оскол. Сталася пожежа, яку рятувальники ліквідували. Обійшлося без постраждалих.

У Глушківці поранено 4 мирних жителів. Зруйновано 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, пошкоджено 8 приватних будинків та 9 господарських споруд. Виникла пожежа загальною площею понад 220 квадратних метрів, яку фахівці ДСНС ліквідували.

Нагадаємо, російські війська вдень 3 липня обстріляли Харків. Станом на 22:00 того ж дня було відомо про 14 постраждалих. Серед них немовля та двоє дітей 8 років.