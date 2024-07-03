Обстрел Харькова: ранены 14 человек, среди них — младенец и двое детей

Российские войска днем 3 июля обстреляли Харьков. По состоянию на 22 часа известно о 14 пострадавших. Среди них младенец и двое детей 8 лет.

«В результате вражеского удара по Харькову пострадали 14 человек в возрасте от одного месяца до 82 лет. Травмированы 6 мужчин, 7 женщин и мальчик, родившийся две недели назад. Среди раненых также два ребенка 8 лет», — сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам чиновника, у половины взрослых пострадавших состояние среднее, у других — легкое. У младенца резаная рваная рана головы, общее состояние — среднее.

Глава ОВА напомнил, что российские войска стреляли управляемыми авиабомбами по Киевскому району города. Частично разрушены 2 частных дома, повреждены 10 частных домов, 12 многоквартирных домов, здания кафе, почты, двухэтажный спортивный клуб и два корпуса университета.