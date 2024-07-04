У Росії за підозрою у шахрайстві затримали полковника: його полк звинувачують у різанині в Бучі

Затриманий у РФ полковник Артем Городилов. Фото: кадр з відео

У Рязані співробітники військової контррозвідки ФСБ затримали командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ, полковника Артема Городилова. Про це повідомило прокремлівське видання «Комерсант».

Після затримання полковника російської армії доставили до Москви та передали представникам Головного військового слідчого управління Слідчого комітету РФ, у провадженні яких перебуває кримінальна справа про особливо велике шахрайство. У матеріалах розслідування він є підозрюваним у шахрайстві.

Очікується, що після проведення слідчих дій 4 липня слідство звернеться до 235-го гарнізонного військового суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.

У яких розкраданнях та на яку суму підозрюють Городилова – наразі невідомо. Згідно з Кримінальним кодексом РФ, «особливо великий розмір» починається від 1 мільйона рублів.

У грудні 2022 року американське видання The New York Times в результаті восьмимісячного візуального розслідування дійшло висновку, що виконавцями масового вбивства мирних жителів на вулиці Яблонській у Бучі були російські десантники з 234-го десантно-штурмового полку під командуванням тоді ще підполковника Артема Городилова.

Журналісти реконструювали вбивства на вулиці Яблонській із точністю до хвилини. Одні з доказів причетності 234-го полку включали записи телефонних розмов і розшифровані позивні, які використовували командири на російських радіоканалах.

Жителі Бучі розповідали, що, коли російські військові їх допитували, вони часто відбирали телефони. Підозрюючи, що військові могли також забрати телефони жертв, журналісти NYT отримали від української влади базу даних усіх дзвінків та повідомлень, які надходили з Бучанського району до Росії протягом березня 2022 року. Опитуючи родичів жертв, журналісти збирали їхні телефонні номери та перевіряли, чи є вони у базі даних. Виявилася жахлива картина: російські солдати регулярно використовували телефони жертв, щоб телефонувати додому до РФ, часто через кілька годин після їхнього вбивства.

Проаналізувавши телефонні номери, набрані російськими солдатами, і виявивши профілі у соціальних мережах, пов'язані з членами їхніх сімей, журналісти підтвердили два десятки десантників як військовослужбовців 234-го полку.

Нагадаємо, що у Росії за підозрою в отриманні хабаря затримали заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова.