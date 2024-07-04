Возле оккупированного Дебальцево подорвали опоры железнодорожной контактной сети

Две опоры контактной сети железных дорог подорвали в районе оккупированного города Дебальцево Донецкой области. Об этом сообщает российское издание ASTRA со ссылкой на свои источники.

«Подрыв произошел 3 июля на перегоне между станциями Дебальцево и Чернухино. Железнодорожный путь для проезда закрыли, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Напомним, днём 27 июня оккупированный город Дебальцево попал под обстрел. Соответствующие кадры в социальных сетях опубликовали очевидцы.