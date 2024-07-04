Біля окупованого Дебальцевого підірвали опори залізничної контактної мережі

Дві опори контактної мережі залізниці підірвали у районі окупованого міста Дебальцеве Донецької області. Про це повідомляє російське видання ASTRA із посиланням на свої джерела.

«Підрив стався 3 липня на перегоні між станціями Дебальцеве та Чорнухіне. Залізничну колію для проїзду закрили, постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 27 червня окуповане місто Дебальцеве потрапило під обстріл. Відповідні кадри у соціальних мережах опублікували очевидці.