Днем под обстрел попало оккупированное Дебальцево

Сегодня днём под обстрел попал оккупированный город Дебальцево Донецкой области. Фото: Типичный Донецк/Telegram

Оккупированный город Дебальцево Донецкой области попал под обстрел сегодня днем. Соответствующие кадры в социальных сетях опубликовали очевидцы.

После удара начался пожар, который зафиксировали спутники NASA.

Видно, что возгорание произошло в частном секторе. Что именно горит, на данный момент неизвестно.

Оккупационные власти ситуацию не комментировал.

Ранее сообщалось, что ночью 27 июня в оккупированном Мариуполе местные жители слышали звуки взрывов. Взрывы прогремели примерно в три часа ночи. Их слышали во многих районах города. Оккупационные власти Мариуполя происшествие не комментировали.