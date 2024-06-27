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Днем под обстрел попало оккупированное Дебальцево

27 июня 2024, 16:12

Днем под обстрел попало оккупированное Дебальцево

Сегодня днём под обстрел попал оккупированный город Дебальцево Донецкой области. Фото: Типичный Донецк/Telegram Сегодня днём под обстрел попал оккупированный город Дебальцево Донецкой области. Фото: Типичный Донецк/Telegram

Оккупированный город Дебальцево Донецкой области попал под обстрел сегодня днем. Соответствующие кадры в социальных сетях опубликовали очевидцы.

После удара начался пожар, который зафиксировали спутники NASA.

Видно, что возгорание произошло в частном секторе. Что именно горит, на данный момент неизвестно. 

Оккупационные власти ситуацию не комментировал.

Ранее сообщалось, что ночью 27 июня в оккупированном Мариуполе местные жители слышали звуки взрывов. Взрывы прогремели примерно в три часа ночи. Их слышали во многих районах города. Оккупационные власти Мариуполя происшествие не комментировали.

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