Четыре района Донетчины под ударом россиян: есть жертва и пострадавшие, среди них — ребенок

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: прокуратура

Оккупационные войска РФ массированным огнем ударили по территории Донецкой области. Один человек погиб, семеро гражданских получили ранения, среди них – 10-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В ведомстве отметили, что россияне атаковали Краматорский, Константиновский, Бахмутский и Волновахский районы.





«4 июля 2024 года под огонь из ствольной артиллерии врага попало село Стенки Краматорского района. На территории сельхозпредприятия погибла 37-летняя работница», — говорится в сообщении.



По данным прокуратуры, вблизи водоема села Клебан-Бык Ильиновской СВА 59-летний гражданский травмирован.



Кроме того, российская армия обстреляла поселок Пивничное Бахмутского района, попав по частной застройке. В одном из домов травмирована целая семья: 58-летний отец, 50-летняя мать и их 10-летний сын.



На село Мирное Волновахского района захватчики сбросили авиационные бомбы «УМПБ Д-30СН». Был «прилет» по фермерскому хозяйству, пострадали трое гражданских.



Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что российская армия только за утро, 4 июля, трижды атаковала населенные пункты Селидовской громады Донецкой области. В результате ударов есть повреждения.