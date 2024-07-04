Чотири райони Донеччини під ударом росіян: є жертва та постраждалі, серед них дитина

Окупанти атакували Донеччину. Фото: прокуратура

Окупаційні війська РФ масованим вогнем вдарили по території Донецької області. Одна людина загинула, семеро цивільних зазнали поранень, серед них 10-річна дитина. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У відомстві зазначили, що росіяни атакували Краматорський, Костянтинівський, Бахмутський та Волноваський райони.





«4 липня 2024 року під вогонь зі ствольної артилерії ворога потрапило село Стінки Краматорського району. На території сільгосппідприємства загинула 37-річна працівниця», — йдеться у повідомленні.



За інформацією прокуратури, поблизу водоймища села Клебан-Бик Іллінівської травмована СВА 59-річну цивільна жителька.



Крім того, російська армія обстріляла селище Північне Бахмутського району та влучила у приватну забудову. В одному з будинків травмована ціла родина: 58-річний батько, 50-річна матір та їх 10-річний син.



На село Мирне Волноваського району загарбники скинули авіаційні бомби УМПБ Д-30СН. Був «приліт» на фермерському господарстві, постраждали троє цивільних.



Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що російська армія лише за ранок, 4 липня, тричі атакувала населені пункти Селидівської громади Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження.