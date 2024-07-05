ПВО Украины сбила ночью все 32 российских «Шахеда»

ЗРК С-300 Украины. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА «Shahed-131/136» из районов Курска и Приморско-Ахтарска, информирует Telegram-канал командующего Воздушными Силами генерал-лейтенанта Николая Олещука.



По словам командующего Воздушными Силами ВСУ, отражали удар россиян авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.



«В течение ночи защитниками неба были сбиты все 32 "шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях», — добавил он.

ПВО Украины сбила 32 из 32 «Шахедов» оккупантов

Напомним, в ночь на 4 июля 2024 года противовоздушная оборона Украины сбила 21 из 22 ударных БпЛА «Shahed-131/136».