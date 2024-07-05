ППО України збила вночі всі 32 російські «Шахеди»

ЗРК С-300 України. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32 ударними БпЛА «Shahed-131/136» з районів Курська та Приморсько-Ахтарська, інформує Telegram-канал командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука.



За словами командувача Повітряних Сил ЗСУ, відбивали удар росіян авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.



«Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях», — додав він.

ППО України збила 32 із 32 «Шахедів» окупантів

Нагадаємо, в ніч проти 4 липня 2024 року протиповітряна оборона України збила 21 з 22 ударних БпЛА «Shahed-131/136».