Из города Константиновка Донецкой области сообщают о «прилетах»

В Константиновке прогремели взрывы. Фото: Город Константиновка/ Telegram

Днем в понедельник, 1 июля, в городе Константиновка Донецкой области гремели взрывы. Об этом сообщает местный телеграм-канал, опубликовав фото после одного из взрывов.

«Плохо видно за деревьями Но это дым от прилёта авиабомбы в Константиновке», — говорится в сообщении.

Официальной информация о последствиях атаки на этот час нет.

В последнее время прифронтовая Константиновская громада всё чаще подвергается российским обстрелам.

Напомним, утром 20 июня российская армия скинула авиационную бомбу КАБ-500 на Константиновку Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина, также пострадала женщина.