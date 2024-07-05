У Костянтинівці зруйновано багатоквартирний будинок внаслідок російського обстрілу, є поранені

Російські військові в ніч проти 5 липня обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Удар припав у житловий багатоквартирний будинок. Про це повідомив Тelegram-канал «Типова Костянтинівка».
«Влучання у двоповерховий багатоквартирний будинок. На місці виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за свідченням очевидців, загиблих немає. Проте є поранені.
«Кілька квартир зруйновано в нуль», — повідомляє канал.
Нагадаємо, вдень 1 липня у Костянтинівці пролунали вибухи.
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