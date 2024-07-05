В Одессе разоблачили женскую агентурную группу ФСБ

В Одессе нейтрализовали женскую агентурную группу ФСБ России. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала действующую в Одессе агентурную группу ФСБ России. В состав шпионской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 5 июля.

По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре Одессы.

Чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения «нужного» объекта агентки фотографировались на его фоне, в частности, делали селфи с привязкой к местности.

Больше всего противника интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские воины.

Также фигурантки пытались выявить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны, защищающих город из воздуха и морской акватории.

Полученные сведения агентки по мессенджеру отправляли своему куратору из ФСБ. Для конспирации во время переписки они прятались за вымышленными никнеймами, а также использовали анонимный чат.

За каждое выполненное задание фигурантки получали от РФ денежное «вознаграждение». Кроме того, агентки просили оккупантов о «своевременной эвакуации» и трудоустройстве в одну из российских спецслужб.

СБУ сорвала планы противника, задокументировала агентурную группу и задержала всех трех фигуранток, когда они готовили «отчет» в ФСБ.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенном группой лиц в условиях военного положения. Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины нейтрализовала действующую в Одессе агентурную группу ФСБ России. В состав ячейки входили двое военных и их сообщница.