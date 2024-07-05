В Одесі викрили жіночу агентурну групу ФСБ

В Одесі нейтралізували жіночу агентурну групу ФСБ Росії. Фото: СБУ

Служба безпеки України нейтралізувала діючу в Одесі агентурну групу ФСБ Росії. До складу шпигунського осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали в місцевому кафе. Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 5 липня.

За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі Одеси.

Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки оминали місто під виглядом дружніх прогулянок. У разі виявлення «потрібного» об'єкта, агентки фотографувалися на його тлі, зокрема, робили селфі з прив'язкою до місцевості.

Найбільше противника цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські воїни.

Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які захищають місто з повітря та морської акваторії.

Отримані відомості агентки за месенджером надсилали своєму куратору з ФСБ. Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат.

За кожне виконане завдання фігурантки отримували від РФ грошову винагороду. Крім того, агентки просили окупантів про «своєчасну евакуацію» та працевлаштування в одну з російських спецслужб.

СБУ зірвала плани противника, задокументувала агентурну групу та затримала всіх трьох фігуранток, коли вони готували «звіт» до ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру в державній зраді, здійснену групою осіб в умовах воєнного стану. Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України нейтралізувала діючу в Одесі агентурну групу ФСБ Росії. До складу осередку входили двоє військових та їхня спільниця.