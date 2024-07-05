На Донетчине без света остаются более 120 населенных пунктов

По состоянию на утро 5 июля обесточенными остаются 129 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«На утро остаются без напряжения 129 населенных пунктов, всего — 86 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве отметили, что из-за российских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 41,1 тысячи абонентов в 41 населенном пункте. Энергетики дали свет 35,4 тыс. абонентам в 41 населенном пункте.



Ранее мы писали, что в Украине могут отключать свет зимой на 12 часов. Однако реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа.