На Донеччині без світла залишаються понад 120 населених пунктів

Станом на ранок 5 липня знеструмленими залишаються 129 населених пунктів Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«На ранок залишаються без напруги 129 населених пунктів, всього — 86 тисяч абонентів», — йдеться в повідомленні.



Крім того, у відомстві зазначили, що через російські обстріли минулої доби було знеструмлено 41,1 тисячі абонентів у 41 населеному пункті. Енергетики дали світло 35,4 тис. абонентам у 41 населеному пункті.



Раніше ми писали, що в Україні можуть вимикати світло взимку на 12 годин. Проте реальні прогнози на зиму треба робити наприкінці серпня.