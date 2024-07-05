В окупованому Старобільському районі російський військовий зґвалтував та вбив двох місцевих дівчат

У тимчасово окупованому Старобільському районі Луганської області російський військовослужбовець зґвалтував та вбив двох дівчат. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

«Цими днями Старобільщина здригнулася від жахливого злочину: з різницею у тиждень знову знайшли двох дівчат, жорстоко зґвалтованих, закатованих та вбитих», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вбивцею виявився двічі засуджений за групове зґвалтування російський військовий.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Старобільську Луганської області під час вибуху свого автомобіля загинув заступник керівника «ГУ ЛНР "Центр з обслуговування освітніх організацій"» Валерій Чайка.