Войска РФ за сутки обстреляли 112 населенных пунктов и 157 объектов инфраструктуры

Оккупанты обстреляли 13 областей Украины. Фото: Military Media Center

За минувшие сутки, 4 июля, российская армия обстреляла 13 областей Украины. Количество жертв россиян уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе Military Media Center.



«По информации Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 областей Украины. Были атакованы 112 населенных пунктов и 157 объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что армия РФ использовала для атак различные виды вооружения, в частности:

минометы;

танки;

артиллерия;

РСЗО;

БПЛА;

ЗРК;

тактическую авиацию.

«Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется», — резюмировали аналитики.



Ранее мы писали, что в ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА «Shahed-131/136» из районов Курска и Приморско-Ахтарска.