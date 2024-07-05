Війська РФ за добу обстріляли 112 населених пунктів та 157 об`єктів інфраструктури

Окупанти обстріляли 13 областей України. Фото: Military Media Center

Минулої доби, 4 липня, російська армія обстріляла 13 областей України. Кількість жертв росіян уточнюється. Про це повідомили у прес-службі Military Media Center.



«За інформацією Ситуаційного центру Міністерства оборони України для Military Media Center, минулої доби російські війська обстріляли територію 13 областей України. Було атаковано 112 населених пунктів та 157 об'єктів інфраструктури», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що армія РФ використала для атак різні види озброєння, зокрема:

міномети;

танки;

артилерія;

РСЗВ;

БПЛА;

ЗРК;

тактичну авіацію.

"Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється", - резюмували аналітики.



Раніше ми писали, що в ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32 ударними БпЛА «Shahed-131/136» з районів Курська та Приморсько-Ахтарська.