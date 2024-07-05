Орбан прибыл в Москву на встречу с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Getty Images

В пятницу, 5 июля, глава венгерского правительства Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. Он планирует встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер премьер-министра Берталан Хаваши, которого цитирует местное издание Index.

«Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей мирной миссии. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — заявил спикер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата Европейского союза на поездку в страну-агрессор Россию от имени ЕС. Об этом в четверг, 4 июля, в социальной сети Х написал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Напомним, 2 июля Виктор Орбан в первый раз побывал в Киеве с начала полномасштабной войны и встретился с президентом Владимиром Зеленским.