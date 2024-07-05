Орбан прибув до Москви на зустріч із Путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Getty Images

У п'ятницю, 5 липня, голова угорського уряду Віктор Орбан прибув із візитом до Москви. Він планує зустрітися із главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомив речник прем'єр-міністра Берталан Хаваші, якого цитує місцеве видання Index.

«Прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Москви у рамках своєї мирної місії. Він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним», — заявив спікер.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має мандата Європейського союзу на поїздку до країни-агресора Росії від імені ЄС. Про це у четвер, 4 липня, у соціальній мережі Х написав голова Європейської ради Шарль Мішель.

Нагадаємо, 2 липня Віктор Орбан вперше побував у Києві з початку повномасштабної війни та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.