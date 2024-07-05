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Шмыгаль приехал в Донецкую область. Что известно о визите премьер-министра Украины

05 июля 2024, 16:34

Шмыгаль приехал в Донецкую область. Что известно о визите премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Донецкую область 5 июля. Фото: личная страница Шмыгаля в Телеграм Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Донецкую область 5 июля. Фото: личная страница Шмыгаля в Телеграм

Во время визита в Донецкую область премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проверил реконструкцию объекта тепловой генерации. Об этом сообщил сам глава правительства.

По его словам, подготовка к отопительному сезону – приоритетная задача, которая стоит перед всеми ведомствами уже сейчас.

«Развитие децентрализованной энергосистемы поможет обеспечить людей теплом и светом. При поддержке USAID было передано две когенерационных установки для котельных, которые обеспечат независимость их работы. Сейчас идет процесс установки. В общей сложности планируется установить четыре энергоэффективных котла мощностью по 10 МВт каждый. Призываю все громады и города устанавливать альтернативные источники питания, чтобы обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры. Правительство работает над тем, чтобы максимально упростить ввоз и установку такого оборудования», – сказал Шмыгаль.

Также глава правительства провел на Донетчине выездное заседание Кабинета министров Украины. Чиновники во главе со Шмыгалем обсудили подготовку к зиме вблизи линии фронта.

Напомним, что 26 июня в Донецкую область з рабочим визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский.

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Визит отопительный сезон

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