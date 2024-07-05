Шмигаль приїхав в Донецьку область. Що відомо про візит прем’єр-міністра України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Донецької області 5 липня. Фото: особиста сторінка Шмигаля у Телеграм

Під час візиту до Донецької області прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перевірив реконструкцію об'єкта теплової генерації. Про це повідомив сам голова уряду.

За його словами, підготовка до опалювального сезону – пріоритетне завдання, яке стоїть перед усіма відомствами вже зараз.

«Розвиток децентралізованої енергосистеми допоможе забезпечити людей теплом та світлом. За підтримки USAID було передано дві когенераційні установки для котелень, які забезпечать незалежність їхньої роботи. Наразі триває процес встановлення. Загалом планується встановити чотири енергоефективні котли потужністю по 10 МВт кожен. Закликаю всі громади та міста встановлювати альтернативні джерела харчування, щоб забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури. Уряд працює над тим, щоб максимально спростити ввезення та встановлення такого обладнання», – сказав Шмигаль.

Також голова уряду провів на Донеччині виїзне засідання Кабінету міністрів України. Урядовці на чолі зі Шмигалем обговорили підготовку до зими поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, що 26 червня до Донецької області з робочим візитом приїхав президент України Володимир Зеленський.