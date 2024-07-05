График отключения света в субботу для украинцев будет без послаблений

Графики почасовых отключений элекроэнергии в субботу, 6 июля, будут применяться в течение всех суток. Об этом сообщил энергохолдинг «ДТЭК», ссылаясь на распоряжение компании «Укрэнерго».



Такой график применяют в Украине уже два дня подряд — в среду и четверг.



Как сообщалось, потребление каждой области разделено на шесть очередей. Сколько очередей применять во всех регионах одновременно — определяет диспетчерский центр «Укрэнерго» для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди и какую очередь отключать сейчас — определяют облэнерго в каждом регионе.