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График отключения света в субботу для украинцев будет без послаблений

05 июля 2024, 19:20

График отключения света в субботу для украинцев будет без послаблений

Графики почасовых отключений элекроэнергии в субботу, 6 июля, будут применяться в течение всех суток. Об этом сообщил энергохолдинг «ДТЭК», ссылаясь на распоряжение компании «Укрэнерго». 

Такой график применяют в Украине уже два дня подряд — в среду и четверг. 

Как сообщалось, потребление каждой области разделено на шесть очередей. Сколько очередей применять во всех регионах одновременно — определяет диспетчерский центр «Укрэнерго» для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди и какую очередь отключать сейчас — определяют облэнерго в каждом регионе.

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