График отключения света в Украине на 5 июля уже известен

В пятницу, 5 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться на протяжении всех суток. Такой же график применяют сегодня, 4 июля. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».



Облэнерго будут отключать по две очереди с 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00, в остальные часы — по три очереди.



Очередь — это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление каждой области разделено на шесть очередей. Сколько очередей применять во всех регионах одновременно — определяет диспетчерский центр «Укрэнерго» для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди и какую очередь отключать сейчас — определяют облэнерго в каждом регионе.