Графік відключення світла у суботу для українців буде без послаблень

Графіки погодинних відключень електроенергії в суботу, 6 липня, будуть застосовуватися протягом доби. Про це повідомляє енергохолдинг ДТЕК, посилаючись на розпорядження компанії «Укренерго».



Такий графік в Україні вже два дні поспіль — у середу та четвер. Як повідомлялося, споживання кожної області поділено на шість черг. Скільки змін в усіх регіонах одночасно відключатимуть, обирає диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Тривалість черги та час відключення — обирає обленерго в кожному регіоні.

