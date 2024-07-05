Селидово в Донецкой области под ударами: минимум 5 человек погибли и 14 пострадали

Стали известны подробности обстрела Селидово Донецкой области днем 5 июля. Минимум 5 человек погибли и 8 ранены. Российские военные сбросили на город две управляемые авиабомбы, сообщили в областной военной администрации.
Обновлено. Число пострадавших возросло до 14 человек, сообщила городская военная администрация.
Отмечается, что Селидовскую громаду атаковали из РСЗО «Ураган» и авиабомбами ФАБ-500 с УМПК.
Обе бомбы попали на территорию предприятий. Повреждения различной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание.