Селидове на Донеччині під ударами: щонайменше 5 людей загинули і 14 постраждали

Стали відомі подробиці обстрілу Селидового Донецької області вдень 5 липня. Щонайменше 5 людей загинули та 8 поранені. Російські військові скинули на місто дві керовані авіабомби, – повідомили в обласній військовій адміністрації.
Оновлено. Кількість постраждалих зросла до 14 людей, повідомила міська військова адміністрація.
Зазначається, що Селидівську громаду атакували з РСЗВ «Ураган» та авіабомбами ФАБ-500 з УМПК.
Обидві бомби поцілили по території підприємств. Пошкоджень різного ступеня зазнали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 магазини та промислова будівля.